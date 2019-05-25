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  3. 25 Mayıs 2019 15:47

Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye'den ayrılma nedenini açıkladı

Son günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye yarışmasındaki jüri koltuğundan neden ayrıldığını açıkladı.

Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye'den ayrılma nedenini açıkladı
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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye yarışmasındaki jüri koltuğundan neden ayrıldığını açıkladı. "Orada kalma sebebim önce müzikse sonra Acun'la muhabbetimizdi" diyen Özoğuz, yarışmanın tekrara düşmeye başladığını söyledi. Özoğuz ayrılma sebebini "Acun düşünce ben de düştüm" olarak açıkladı. 

Kanal D'de yer alan 2. Sayfa programının haberine göre, Özoğuz, O Ses Türkiye'nin kendini tekrar etmeye  başladığını söyledi. "Acun, kıtalararası birçok önemli işle uğraştığından programdan düştü" diyen Özoğuz şöyle ekledi: "Acun düşünce ben de düştüm. Benim orada kalma sebebim önce müzikse sonra Acun'la muhabbetimizdi"

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