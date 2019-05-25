Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye'den ayrılma nedenini açıkladı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye yarışmasındaki jüri koltuğundan neden ayrıldığını açıkladı. "Orada kalma sebebim önce müzikse sonra Acun'la muhabbetimizdi" diyen Özoğuz, yarışmanın tekrara düşmeye başladığını söyledi. Özoğuz ayrılma sebebini "Acun düşünce ben de düştüm" olarak açıkladı.

Kanal D'de yer alan 2. Sayfa programının haberine göre, Özoğuz, O Ses Türkiye'nin kendini tekrar etmeye başladığını söyledi. "Acun, kıtalararası birçok önemli işle uğraştığından programdan düştü" diyen Özoğuz şöyle ekledi: "Acun düşünce ben de düştüm. Benim orada kalma sebebim önce müzikse sonra Acun'la muhabbetimizdi"