Gökhan Özoğuz'dan Nedim Şener'e Ömer Halisdemirli yanıt

Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz için hazırlanan bazı afişlere tepki gösterdiği paylaşımında "Bu çizimlerinden nefret ediyorum. Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor. Türk askeri olgunun itibarını zedeler mi diye düşünmeden konması korkunç. Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" ifadesini kullanmıştı.

Nedim Şener ise Özoğuz'a "Evladım, onların FETÖ’nün askeri olduğunu en iyi Türk askeri biliyor. İçerisindeki pisliği de tek tek çıkartıyor. Sen canını sıkma bu millet, haini de, korkağı da, fırsatçıyı da, uyanıkları da tanıyor. Anladın sen onu..." diyerek yanıt vermişti.

Bunun üzerine Özoğuz, Nedim Şener'e 15 Temmuz'da şehit düşen Ömer Halisdemir'in yer aldığı bir afişle yanıt verdi.

Özoğuz paylaşımında, "Bakın Nedim bey @nedimsener2010 böyle resmedilir Türk askeri .15 temmuz katliamını böyle doğru anlatırız gelecek nesillere. Gören çocuklara. Resim bilinç altına işler hafızalarda böyle kalmalıdır o günü durduranlar." ifadelerini kullandı.