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  3. 02 Kasım 2019 11:12

Gökhan Özoğuz'un partneri belli oldu

Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini üstleneceği 'Kendi Yolunda' adlı filminde Gökhan Özoğuz'un partneri belli oldu.

Gökhan Özoğuz'un partneri belli oldu
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tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Rock müziğin renkli ismi Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz sürpriz bir projeyle seyirci karşısına çıkacak. Okan Çabalar'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı film Adana'da çekilecek. Filmin müziklerini de Athena grubu yapacak.

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, 'Kendi Yolunda' adlı filmde Gökhan Özoğuz ile birlikte başrolde yer alacak. Gökçe Bahadır, bu projenin yanı sıra Sezen Aksu şarkılarından ilham alınarak hazırlanan "İzmir'in Kızları" müzikalinin de başrol oyuncusu olacak.

 

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Gökçe Bahadır , gökhan Özoğuz
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