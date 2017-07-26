Göksel'in lise fotoğrafı şoke etti

Türk pop müzik dünyasının en güzel sesli ve en çekici kadınlarından biri olan başarılı şarkıcı Göksel'in lise yıllığındaki fotoğrafı herkesi şoke etti. "Bizim tanıyıp beğendiğimiz Göksel ile uzaktan yakından alakası yok" yorumları yapıldı.

LİSEDE KİLO SORUNU VARMIŞ

Göksel'in lise yıllığında kilo sorunundan, yemek düşkünlüğünden bahsedilirken bazı ifadelerin şaka ile hakaret arasında gidip geldiği de göze çarpıyor

Yıllık yazısında Göksel şöyle anlatılmış:

"Sınıfımızın assolisti Göksel, Ebru ile ön sıraların tek hakimidir. Bu arada en önde Amerikan yardımı alamamaktan oldukça fazla yakınmaktadır. En belirgin özelliği Toronaga stili saçlarıdır. Sıkıldığı zaman kendini yemeğe veren arkadışımız, özel rejim programları uygular. Bu programda pastalar, börekler, makarnalar geniş bir yer tutar. Midesinin genişliği henüz bilim tarafından araştırılıp bulunamamamıştır. Arkadaşımız 16 köşe japon jetonu kullandığından, yapılan esprilere sınıfta en son tepki gösteren kişidir."