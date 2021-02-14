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  3. 14 Şubat 2021 12:34

Gonca Vuslateri iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozuyla nefes kesti

Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız derin yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozlar olay yarattı.

Gonca Vuslateri iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozuyla nefes kesti
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Hakun Altun'dan ayrıldıktan sonra köşesine çekilen oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medyadan çok konuşulacak cesur bir paylaşıma imza attı.

PAYLAŞIMINA DUYGUSAL BİR ŞARKI EKLEDİ
Instagram'dan sanatçı Bülent Ortaçgil'in, "Cihangir'de sıradan bir plak günü. Mavi bir kuş gibiyim. Gibiyim ama. Mavi bir kuş değilim. Aslımda" şarkı sözleriyle iç çamaşırsız derin yırtmaçlı elbiseli fotoğrafını paylaşan Vuslateri, takipçilerinden tam not aldı.

HAKAN ALTUN SORULARINA İSYAN ETMİŞTİ
Hakan Altun'la yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra Cihangir'de görüntülenen Gonca Vuslateri, özel hayatını soran gazetecilere sitem etmişti. Ünlü oyuncu, eski sevgilisi Hakan Altun üzerine gelen ısrarlı sorular üzerine, "Bir tutturdunuz Hakan da Hakan. Geçmiş olsun diyen yok, sevgili babacığım kalp krizi geçirdi" demişti.

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