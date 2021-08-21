  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Gonca Vuslateri'den cesur paylaşım

Gonca Vuslateri'den cesur paylaşım

Oyuncu Gonca Vuslateri, bir kampanya çekimi için objektiflerin karşısına geçti. Ünlü oyuncu, cesur paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bir proje için modacı Hakkan Akkaya ile birlikte video çeken Gonca Vuslateri iddialı tarzıyla dikkat çekti.

Siyah deri sütyeni ile objektif karşısına geçen Vuslateri, "Harika bir kampanya çekimi daha" notunu düştüğü paylaşımında Bahar Candan'a benzetildi.

Tarzıyla dikkat çeken Vuslateri'nin yorumları sınırlandırması ise dikkatlerden kaçmadı.

 

Etiketler gonca vuslateri instagram
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yangın ve sel afeti için toplanan bağış miktarı açıklandı
Ankara'da kan donduran görüntüler: Genç kızı dövüp, zorla soydular
Göbeklitepe'de heyecanlandıran keşif
Türkiye'de daha önce görülmemiş bir canlı keşfedildi: ''Kafası karpuz gibiydi''
Taliban vahşeti bitmiyor: Afgan kadını yakarak öldürdüler
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu
Şimdi aşı olmayan düşünsün: 6 Eylül'de yeni dönem başlıyor
Türk askerinin yardım eli uzattığı gazeteci gözyaşlarına boğuldu
Günde 5 kilogram protein tozu içen genç bu hale geldi
Heybeliada yanıyor! Yerleşim yerleri tehdit altında