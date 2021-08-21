Gonca Vuslateri'den cesur paylaşım

Oyuncu Gonca Vuslateri, bir kampanya çekimi için objektiflerin karşısına geçti. Ünlü oyuncu, cesur paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bir proje için modacı Hakkan Akkaya ile birlikte video çeken Gonca Vuslateri iddialı tarzıyla dikkat çekti.

Siyah deri sütyeni ile objektif karşısına geçen Vuslateri, "Harika bir kampanya çekimi daha" notunu düştüğü paylaşımında Bahar Candan'a benzetildi.

Tarzıyla dikkat çeken Vuslateri'nin yorumları sınırlandırması ise dikkatlerden kaçmadı.