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  3. 24 Şubat 2021 16:31

Gonca Vuslateri'den Şevket Çoruh bombası: Faturalarımı ödüyordu

Gonca Vuslateri, Şevket Çoruh’un maddi anlamda zorlandığı dönemde, kendisinin faturalarını ödediğini belirtti.

Gonca Vuslateri'den Şevket Çoruh bombası: Faturalarımı ödüyordu
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Gonca Vuslateri, Haldun Dormen, Rutkay Aziz, Kalben, Şahika Ercümen ve Ufuk Sarıca gibi isimler, Türk Eğitim Vakfı ve Voonka’nın, geleceğin sağlık çalışanlarına eğitim desteği vermek amacıyla hayata geçirdiği ‘Destek Hayat Değiştirir’ projesine, katkıda bulundu Ünlülerin kendi destek hikayelerini paylaştığı kitabın satışından elde edilecek gelir, sağlık çalışanlarının eğitimi için kullanılacak.

'FATURALARIMI ŞEVKET ÖDEDİ'
Uçankuş'ta yer alan habere göre, Vuslateri, hikayesinde Şevket Çoruh, Şebnem Sönmez ve Eric Morris’den aldığı desteği anlattı. Oyuncu, Şevket Çoruh’un maddi anlamda zorlandığı dönemde, kendisinin faturalarını ödediğini, 2011 yılında konservatuvardan sonra yanında kaldığı Sönmez’in ise kendisine, ‘Çok fazla hata yaptım’ deme özgürlüğünü verdiğini belirtti.

Vuslateri, Los Angeles’ta dört yıl yaşadığı dönemde de Moris’ten destek gördüğünü dile getirdi.

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