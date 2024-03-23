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Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı

Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
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87 yaşındaki usta sanatçı Gönül Yazar'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

"Taş Bebek" lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Onur Akay'ın haberine göre, bacağına pıhtı atan usta sanatçı hastaneye kaldırıldı.

Türk sanat müziği şarkıcısı ve sinema oyuncusu Yazar'ın son durumu hakkında “Bacağına pıhtı atması sonucu yedi gündür hastanede yatarak tedavi olan Gönül Yazar, şimdilerde biraz sıkıntılı günler geçiriyor" ifadelerine yer verildi.

Şarkıcı ve söz yazarı Gönül Yazar, 2022'de evinde geçirdiği kaza sonucu görme yetisini kaybetmişti. Yazar'ın geçirdiği ameliyatlar sonucu görme yetisini kazandığı öğrenilmişti.

Yazar "Ben Yeşilçam filmindeki gibi 'görüyorum' diye bağırdım. İnanamadım. Pırıl pırıl görüyordum. Aynı 3 lensi diğer gözüme de uyguladılar. Eve yolladılar. 15 gün gözlerime 3 ayrı damla uyguladık. Şimdi ne mi oldu? Çamlıca Camii'nin müezzinini bile görüyorum. Yeniden doğdum, Sevgilerimle..." demişti.

Etiketler usta gönül yazar hastane
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