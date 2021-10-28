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Google'dan herkesi şaşkına çeviren Hadise hatası

Google'dan herkesi şaşkına çeviren Hadise hatası

Google'da Hadise ve Gigi Hadid'in fotoğraflarının karıştırılması ünlü sanatçının dikkatinden kaçmadı.

Dünyaca ünlü popüler arama motoru Google'da yaşanan karışıklık sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hadise ve Gigi Hadid'in karıştırılması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

 Ünlü model Gigi Hadid'in görsellerinin arasında Hadise'nin fotoğrafı da çıktı.

 

Bazı sosyal medya kullanıcıları durumu tiye alıp "Hadise Hadid" yorumunda bulundu. Fotoğrafla ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Fotoğrafların birleşik olarak paylaşıldığı, Hadise'nin fotoğrafının tek başına çıkmadığı görüldü.

 

Etiketler hadise hata google
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