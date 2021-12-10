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Görenler inanamadı: Burcu Özberk annesinin kopyası

Görenler inanamadı: Burcu Özberk annesinin kopyası

Sık sık estetik haberleriyle gündem olan Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızı Burcu Özberk, bu defa annesine olan benzerliği ile dikkatleri üzerine çekti.

Aşk Mantık İntikam dizisiyle ekrana gelen başarılı oyuncu Burcu Özberk, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve estetik haberleriyle de da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

 

Ancak ünlü oyuncu bu kez bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi.


Burcu Özberk'in annesinin gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı, bir Instagram sayfası tarafından paylaşılması üzerine gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.


Burcu Özberk'in annesi güzelliği ile ilgi odağı olurken 'Annesi değil, ablası sanki', 'Burcu güzelliğini annesinden almış' yorumları yapıldı.

Etiketler burcu özbek anne kopya
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