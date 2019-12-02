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  3. 02 Aralık 2019 10:07

Görme engelli yarışmacı O Ses Türkiye'ye damgasını vurdu

O Ses Türkiye'nin dün akşam yayınlanan son bölümünde sahneye çıkan görme engelli yarışmacı Eyüp Sultan Aylar sesiyle jüri üyelerini büyüledi.

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Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeliklerini yaptığı O Ses Türkiye, 1 Aralık Pazar akşamı son bölümüyle ekrana geldi.

O Ses Türkiye son bölümünde, Salim Dündar'dan Aynalar şarkısını seslendiren Eyüp Sultan Aylar başta O Ses Türkiye jürisi olmak üzere stüdyoda bulunan herkesi kendine hayran bıraktı. Performansıyla yarışmaya damga vuran Eyüp Sultan Aylar, seyircilerin isteği üzerine bu defa da Fikrimin İnce Gülü parçasını seslendirdi.

Jüri üyelerinin hepsini döndürmeyi başaran Devlet Konservatuarı mezunu Eyüp Sultan Aylar, Hadise'nin takımına gitti.


 
 

 

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