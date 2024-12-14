Gözaltına alınan Pınar Aydınlar, serbest bırakıldı

Zam'Aydın Türkiyem! Akaryakıt fiyatlarında yeni gün yine bir zamla başladı

2025 yılı asgari ücret için vatandaşın zam beklentisi belli oldu

G.O.R.A da burada çekilmişti, 26 yıl önce 17 milyon dolar harcanan hayalin son hali ortaya çıktı

Suriye'de kritik gelişme: Uçaklar, gemiler her şey hareket halinde...

Türkiye'nin ''oh be'' dedirten 13 il, 20 ilçelik dev listesi belli oldu

Asgari ücret, memur ve emeklilerin zamları için tahminler belli oldu

Kötü haberi Bakan Işıkhan verdi: 2025'te emekli olmak istemezsiniz!

İstanbul sahiline bir dolgu alanı daha: Dev bir liman olacak!

Atkıları bereleri hazırlayın... Kar yağışı geri geliyor!

LPG'li araçlar için yeni zorunluluk getirildi

Esad'ın aile albümü internete düştü... Neler yok ki...

Türkiye ile Suriye arasındaki ''0'' noktasında dikkat çeken hareketlilik

Karadeniz'in ''mucizevi balığı'' tezgahtaki yerini aldı

OpenAI’ı ifşa eden gencin şüpheli ölümü... ''İntihar etti'' denildi ama...

Milyonlarca HGS kullanıcısının tüm bilgilerini ele geçirdiler

THY uçağında rezalet: ''Sen benim kim olduğumu biliyor musun ulan!''

Türkiye bir değerini daha kaybetti; gömüldüğü mezarlık ise acımızı daha da büyüttü

Cristiano Ronaldo'nun ''süper jet'i olay oldu

Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaptığı belli oldu

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programının konukları da, jürisi de belli oldu