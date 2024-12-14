Gözaltına alınan Pınar Aydınlar, serbest bırakıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" etkinliğinde, sanatçı Pınar Aydınlar, Seyit Rıza'nın posteri ile sahneye çıkarak yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınmıştı. Aydınlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" etkinliğinde, sanatçı Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posteri ile sahneye çıkması sonrası hakkında soruşturma başlatıldı.
Aydınlar, konser sırasında Seyit Rıza'nın resmini açtığı için polis tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Aydınlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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