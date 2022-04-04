Grammy Ödülleri'ne damga vuran ''tokat'' göndermesi

64. Grammy Ödül Töreni'nde sunuculuk yapan komedyen Nate Bargatze, sahneye kask giyerek çıkarak Oscar ödül törenine damgasını vuran tokada gönderme yaptı.

Dün gece gerçekleşen 64. Grammy Ödül Töreni, Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atmasıyla gündeme gelen 94. Oscar Ödülleri’ne atıfta bulundu. Ödül töreninin sunucularından komedyen Nate Bargatze sahneye kaskla çıktı.

Bu yılki Grammy’nin sunucularından Said LeVar Burton, ödülleri vermek üzere komedyen Nate Bargatze’yi sahneye çağırırken 94. Oscar Ödül Töreni'nde yaşananlara ilişkin bir gönderme yaptı. Burton, "Şimdi, bir sonraki sunucumuzun komedyen olduğu konusunda uyarı yapmak istiyorum, anlamışsınızdır. Dolayısıyla herkesi koltuklarında kalmaya ve ellerini kendisine saklamaya davet ediyorum” dedi.

Bargatze, ödülü sunmak üzere sahneye kaskla çıktı. Komedyen sahnede, “Ödül törenlerinde şaka bölümlerinde komedyenlerin bunları giymesi gerektiğini söylediler. Yüzünü bile kapatmıyor, sanırım bana vuracağın yere odaklanıyor” ifadelerini kullandı.