Grammy ödüllerine koronavirüs ertelemesi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 31 Ocak'ta gerçekleşmesi planlanan 63. Grammy Ödülleri Covid-19 nedeniyle Mart ayına ertelendi. Guardian gazetesinin haberine göre ABD'li komedyen Trevor Noah ev sahipliğinde gerçekleşmesi planlanan 2021 Grammy ödüllerinin Mart ayına kadar ertelenebileceği ve yeni bir tarihin henüz kesinleşmediği belirtildi.

Geçen hafta Los Angeles ilçe halk sağlığı departmanının eğlence endüstrisini temkinli olmaya çağırmasından sonra bugün Grammy Ödülleri'nin ertelendiği açıklandı.

Yaklaşık 18 binden fazla yüz yüze izleyiciyi ağırlayan Grammy ödüllerinin 2021 yılında Covid-19 önlemleri doğrultusunda seyirci olmadan gerçekleşeceği belirtilmişti. 31 Ocak'ta gerçekleşmesi planlanan Grammy ödüllerinde yalnızca oyuncuların, sunum yapanların ve adayların uzaktan ödülleri kabul etmesi planlanırken törenin Los Angeles'taki Staples Center'da düzenleneceği belirtilmişti.

2021 Grammy Ödüllerinde Beyonce 9 kategoride aday gösterilerek Grammy tarihinde en çok aday gösterilen kadının sanatçı oldu.