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Grease filminin yıldızı hayatını kaybetti

Grease filminin yıldızı hayatını kaybetti

Bir döneme damgasını vuran Grease filminin yıldızı Olivia Newton-John hayatını kaybetti.

John Travolta ile başrolünde oynadığı Grease'deki rolüyle tanınan Grammy ödüllü şarkıcı ve aktris Olivia Newton-John hayatını kaybetti. Newton-John’un 3. defa yakalandığı kanser nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Newton-John'un ölüm haberini ailesi duyururken, John Travolta ise duygusal bir paylaşımla eski dostuna veda etti.

Ünlü sanatçının Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Bu sabah Güney Kaliforniya'daki çiftliğinde, ailesi ve arkadaşlarıyla çevrili olarak huzur içinde vefat etti" ifadeleri kullanıldı. Olivia Newton-John'un eşi John Easterling tarafından yazılan açıklamada, "Olivia, 30 yılı aşkın bir süredir göğüs kanseriyle olan yolculuğunu paylaşarak zaferlerin ve umudun bir simgesi olmuştur. Bitki tıbbı konusundaki şifa ilhamı ve öncü deneyimi, bitki tıbbı ve kanser araştırmalarına adanmış Olivia Newton-John Vakfı Fonu ile devam ediyor" denildi.

 

Etiketler Olivia Newton-John grease
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