Greenland filminin ikincisi geliyor: Vizyon tarihi belli oldu

Güncelleme:

Gerard Butler'ın başrolünde yer aldığı ''Greenland: Son Sığınak'' filminin devam projesi olan Greenland 2: Göç'ün vizyon tarihi belli oldu.

2020 yılında vizyona giren ‘Greenland: Son Sığınak'ın devam filminin seyirci karşısına çıkacağı tarih açıklandı. Ric Roman Waugh’un yönetmenliğini üstlendiği devam filminde, ilk projede olduğu gibi Gerard Butler ve Morena Baccarin'in başrolleri paylaşacağı belirtildi. Küresel bir felaketin ardından harabeye dönmüş Avrupa’da geçen filmde; Garrity ailesi, yaşanabilir bir yer bulmak için tehlikelerle dolu göç yolculuğuna çıkacak.

Senaryosunu Mitchell LaFortune ile Chris Sparling'in kaleme aldığı ve çekimleri İngiltere ile İzlanda’da tamamlanan 'Greenland 2: Göç’ filmi 9 Ocak 2026'ta seyirci karşısına çıkacak.

DHA

