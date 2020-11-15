Gripin'in solisti Birol Namoğlu koronavirüse yakalandı

Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu koronavirüse yakalandığını duyurdu. Hastalığa karşı çok dikkat etmesine rağmen enfekte olan Birol Namoğlu sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

42 yaşındaki Birol Namoğlu sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Birol Namoğlu, hastalığın hafif ağrılarla devam ettiğini duyurdu ve şu açıklamayı yaptı:

"Yaptırdığım test sonrası Covid-19'a yakalandığımı öğrendim. Şimdilik hafif ağrılar ile devam ediyor. Az önce filyasyon ekibi geldi, ilaçları bıraktılar, izoleyim.Tüm hastaların bir an evvel iyileşmesi umuyorum. Aylardır dikkat eden biri olarak bir şekilde enfekte oldum. Kendinize dikkat edin"