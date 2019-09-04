Grup Yorum: ''Konser yasakları kaldırılsın''

Açıklamada grup üyelerine ve İdil Kültür Merkezi'ne yönelik gözaltı ve operasyonlar eleştirilirken, 'konser yasaklarının kaldırılması' gibi başlıkları da içeren talepler listelendi

Grup Yorum üyeleri tarafından yapılan açıklama şöyle:

Grup Yorum devrimci sanat yaşamına atıldığı günden bu yana Anadolu halklarının acılarını umutlarını öfkelerini türkülerinde dile getirmekte kavgamızın türkülerini yapmaktadır. Grup Yorum 34 yıllık sanat yaşamında egemen sınıfların baskılarına her zaman maruz kalmıştır. Baskınlar gözaltılar tutuklamalar konser yasakları ile Grup Yorum'un sanatı sürekli engellenmeye çalışılmıştır. Ancak bu baskılar Grup Yorum'a başeğdirmemiş mücadeleden geri adım attırmamıştır aksine bu sürecin içinden dahada güçlenerek çıkmış ve 34 yıllık devrimci sanat yaşamında sayısız konserlerle albümlerle milyonlara ulaşmıştır. Bugün de Grup Yorum'a yönelik baskı politikası devam etmektedir. OHAL’den bu yana İdil Kültür Merkezi 2 sene içinde 9 defa basıldı. Her baskında enstrümanlarımız paramparça edildi, bestelerimiz çalındı, stüdyomuz talan edildi. Arkdaşlarımız işkencelerle gözaltına alındı tutuklandı. İftiralarla yalan beyanlarla 6 üyemizin başlarına para ödülü konularak “terör” listelerine alınarak haklarında arama kararı çıkartıldı. Bugün sadece Grup Yorum’a değil, AKP kendi gibi düşünmeyen herkese yaşam hakkı tanımıyor.Bu süre içinde bütün konserlerimiz yasaklandı.

Biz tüm bu baskılara rağmen halk için sanat yapmaktan, türkülerimizi söylemekten geri durmadık. Meydanları, stadyumları yasakladılar kamyon kasalarında, damlarda sesimizi halka ulaştırabileceğimiz her yerde konserlerimizi yapmaya devam ettik. Tutukladılar hapishanelerde üretmeye umut olmaya devam ettik. Listelerin meşru olmadığını onların listelerine bestelerimizle cevap vererek gösterdik, 30’a yakın beste ürettik ve yayınladık.

Bugün yaşanan bu baskı sürecine karşı haklı taleplerimizin kabul edimesi için 17 Mayıs'tan bu yana açlık grevi direnişindeyiz. Tutsak Grup Yorum üyesi 5 arkadaşımız süresiz açlık grevi ile bedenlerini açığa yatırmıştır. 2 yılda 9 defa basılan İdil Kültür Merkezi artık basılmasın tutsak Grup Yorum üyeleri serbest bırakılsın konser yasakları kaldırılsın listeler kaldırılsın hakkımızda açılan davalar düşürülsün diye açlık grevi direnişimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Taleplerimiz kabul edilene kadar direnişimiz sürecektir...

Üyemiz Bahar Kurt 45 kiloya düşmüştür, İbrahim Gökçek 63 kilo diğer üyelerimiz de onlarca kilo vermiştir...Açlık grevinin belirtileri de görülmektedir....

Taleplerimiz şunlar:

-İdil Kültür Merkezi'ne Polis Baskınlarına Son Verilsin

-Konser Yasakları Kaldırılsın

-Tutuklu Üyelerimiz Serbest Bırakılsın

-Para Ödüllü Arama Listeleri Kaldırılsın