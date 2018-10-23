SON DAKİKA
2023 EĞİTİM VİZYON BELGESİ AÇIKLANIYOR - CANLI YAYIN
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 23 Ekim 2018 15:06

Gülben Ergen hastanelik oldu

Kısa sıra önce 'İnfilak' adını verdiği single'ını çıkaran Gülben Ergen, yoğun temponun altından kalkamadı ve hastalandı

Gülben Ergen hastanelik oldu
A+ A-

Son dönemde yoğun bir tempo içerisine giren Gülben Ergen, bitkin düştü ve hasta oldu. Sosyal medya hesabından hastanede çektiği fotoğrafını paylaşan şarkıcı, sağlık durumunun iyi olduğu müjdesini vermeyi de ihmal etmedi.

'TAHLİL SONUÇLARI OLUMLU ÇIKTI'

Gülben Ergen, sosyal medya hesabından, "Her hastalık vücudun sesidir. Uzun zamandır bu denli koşturmamıştım. Tahlil sonuçları olumlu çıktı. Buhar ve serum aldım. Dinlendim. Çok daha iyiyim. Arayan, soran herkese teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

hasta , hastanelik , hastane , gülben ergen
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM