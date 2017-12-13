Gülben Ergen ile Seren Serengil pişti oldu

Yıllardır atışıp duran, hatta mahkemelik olan Gülben Ergen'le Seren Serengil, dün akşam bir açılışta pişti oldu, ilginç anlar yaşandı.

SEREN KAHKAHALARA BOĞULDU

Seren Serengil ve Gülben Ergen açılışta bir anda burun buruna geldi. Gülben Ergen, Seren'in yanından geçerken omuz atıp geçti. Seren de bu harekete karşılık, Gülben'in arkasından dalga geçer gibi güldü.

SEREN SERENGİL'İN PROGRAMI CEZA ALDI

Seren Serengil'in sunduğu "Duymayan Kalmasın" programına, Gülben Ergen hakkındaki iddialar nedeniyle 207 bin TL ceza kesilmişti.