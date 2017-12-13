Instagram'da yeni dönem ! Artık kimseyi takip etmek zorunda değilsiniz
Instagram'da yeni dönem ! Artık kimseyi takip etmek zorunda değilsiniz
Benzinde bir ileri bir geri ! Yine zam geliyor
Benzinde bir ileri bir geri ! Yine zam geliyor
Ev sahipleri yandı ! Artık daha fazla vergi ödenecek
Ev sahipleri yandı ! Artık daha fazla vergi ödenecek
Korkunç ! 62'inci kattan düşen gencin videosu çıktı
Korkunç ! 62'inci kattan düşen gencin videosu çıktı
Evi yola yakın olanlara müjde ! Artık yolun gürültüsü gelmeyecek...
Evi yola yakın olanlara müjde ! Artık yolun gürültüsü gelmeyecek...
Sosyal medyanın hostesleri iyice saçmaladı !
Sosyal medyanın hostesleri iyice saçmaladı !
Pasaport ücretlerine okkalı zam ! İşte yeni fiyatlar...
Pasaport ücretlerine okkalı zam ! İşte yeni fiyatlar...
İstanbul'da Kudüs zirvesi ! Bugün bu yollar trafiğe kapalı
İstanbul'da Kudüs zirvesi ! Bugün bu yollar trafiğe kapalı
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 13 Aralık 2017 10:43

Gülben Ergen ile Seren Serengil pişti oldu

Yıllardır kavgalı olan Gülben Ergen ile Seren Serengil bir davette pişti oldu.

A+ A-

Yıllardır atışıp duran, hatta mahkemelik olan Gülben Ergen'le Seren Serengil, dün akşam bir açılışta pişti oldu, ilginç anlar yaşandı.

SEREN KAHKAHALARA BOĞULDU

Seren Serengil ve Gülben Ergen açılışta bir anda burun buruna geldi. Gülben Ergen, Seren'in yanından geçerken omuz atıp geçti. Seren de bu harekete karşılık, Gülben'in arkasından dalga geçer gibi güldü.

SEREN SERENGİL'İN PROGRAMI CEZA ALDI

Seren Serengil'in sunduğu "Duymayan Kalmasın" programına, Gülben Ergen hakkındaki iddialar nedeniyle 207 bin TL ceza kesilmişti.

gülben eregen , seren serengil
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM