Gülben Ergen ''tesettürlü kadının elini bıraktı'' diye linç edildi

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, katıldığı bir anaokulu açılışındaki halay sırasında tesettürlü bir kadının elini bıraktığı iddia edilmişti. Gülben Ergen'in sosyal medyada hakkında başlatılan linç kampanyasına yanıtı çok ağır oldu.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile Adıyaman’da 3., Türkiye genelinde toplamda 60. anaokulunu açmıştı.

Açılış törenine katılan Gülben Ergen halaya eşlik etmişti. Ancak halay görüntülerindeki bir ayrıntı sosyal medyada ünlü sanatçıya yönelik linç kampanyasına dönüştü.

Gülben Ergen'in halay sırasında tesettürlü bir kadının elini bıraktığını iddia eden sosyal medya kullanıcıları ünlü sanatçıyı yerden yere vurmuş demediğini bırakmamıştı. 

Sosyal medyadaki bu linç kampanyası Gülben Ergen'i çileden çıkardı.

"Bunlar gibiler yüzünden ülke birbirini ötekileştirir oldu. Cahil, özür dile özür!" diyerek sessizliğini bozan Ergen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Benim için insanlar ikiye ayrılır. İyi insanlar. Kötü insanlar. Halay çeken genç kızlarımızla dalıp gitmişim. Elini tutmadığım kadın diye bir şey olamaz. Kötü niyetinizde boğulun! İnsanları ne giydikleri ya da giymedikleri üzerinden yargılamam. Yargılayan cahiller ordusu zavallısınız!"

 

 

