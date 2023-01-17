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Gülben Ergen ''YTD''yi unuttu borsayı sordu

Gülben Ergen ''YTD''yi unuttu borsayı sordu
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Şarkıcı Gülben Ergen sosyal medyadan borsayla ilgili yaptığı anket başına dert açabilir.

Şarkıcı Gülben Ergen, Twitter hesabından borsayla ilgili bir anket yaptı ancak yaptığı anketin yatırım tavsiyesi olduğunu unuttu. Ergen'e çok sayıda yorum gelirken en dikkat çeken yorumlardan biri de Bloomberg sunucusu Süheyla Yılmaz'dan geldi.

Ergen, Twitter'dan birkaç hisse ismi yazarak bu hisselerden en az risk içerenin hangisi olduğunu sordu. 

Ergen yaptığı paylaşımda, "Hangisini risksiz buluyorsunuz?" sorusunu sorarken bu paylaşımının yatırım tavsiyesi anlamına gelebileceğini ve aynı zamanda ceza alabileceğini unuttu.

Ergen'in bu paylaşımına Bloomberg sunucusu Süheyla Yılmaz'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Yılmaz, "Aslında sadece fikir alıyor. Masumane yani. Fakat kendisinin "aşırı ünlü" olması hasebiyle; viral/gizli reklam/sermaye piyasaları kanunu/cezai şartlar vs biraraya geldiginde ağrımaz başına nasıl bir dert alacağı ile ilgili de fikri olsa güzel olurmuş tabii."

Süheyla Yılmaz'dan Gülben Ergen'e borsa için YTD uyarısı

Etiketler süheyla yılmaz ytd yatırım tavsiyesi değildir gülben ergen borsa yatırım anket
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