Gülben Ergen'den aşk itirafı

Gülben Ergen, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranlarıyla buluştu. Sagaza imzalı kıyafetiyle dikkat çeken şarkıcı, performansıyla tam not aldı.

Geceye, Tuncel Kurtiz’in okuduğu ‘Tut Yüreğimden Ustam’ şiiriyle başlayan Ergen, alkış aldı. Şarkıcı, Mazhar Alanson’un ‘Yandım Yandım’ ve Mümin Sarıkaya’nın ‘Ben Yoruldum Hayat’ parçalarıyla konserine devam etti.



Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre şarkıcı, muhabirlerin, “Adınız, prodüktör Burak Törer’le anılıyor. Burak Bey, aşk haberleriyle ilgili, ‘Gülben Hanım’a sorun, ben cevap veremem, o sanatçı’ dedi. Siz ne düşünüyorsunuz?” sorusuna, “Öyle mi? Güzel düşünüyorum, iyiyim ve mutluyum” yanıtını vererek aşk iddialarını doğruladı.