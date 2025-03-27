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Gülben Ergen'den öğrenci gözaltılarına olay olacak tepki

Gülben Ergen'den öğrenci gözaltılarına olay olacak tepki
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Türkiye'nin dört bir yanında devam eden protesto gösterilerinde üniversite öğrencilerine yönelik gözaltılara tepki veren ünlü şarkıcı Gülben Erben "Öğrencileri bırakın dediğimde beni göz altına alırlar mı? Benim çocuklarım yaşında çocuklar onlar" diyerek isyan etti.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrencileri bırakın dediğimde beni göz altına alırlar mı? Benim çocuklarım yaşında çocuklar onlar" diyerek isyan etti.

Sanat camiasından da gözaltılara ve polis müdahalelerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Gülben Ergen X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

 "Öğrencileri bırakın dediğimde beni göz altına alırlar mı? Benim çocuklarım yaşında çocuklar onlar. Ordan mısın? Burdan mısın? Adaletten, demokrasiden yanayım! 9 günlük bayram bayram mı o çocuklar içerideyken :("

 

Etiketler gülben erben üniversite öğrencileri protesto gözaltı
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