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Gülben Ergen’den tartışma yaratan sözler

Gülben Ergen’den tartışma yaratan sözler

Gülben Ergen’in aşı olanla olmayanların hayatlarının ayrılması gerektiği mesajı tartışma yarattı.

Gülben Ergen, okulların açılmasına ilişkin sosyal medyada yayımladığı mesajında aşı olanlarla olmayanların sosyal hayatta yan yanan gelmemelerini savundu.

“Okulların açılması, yükselen vaka sayıları, yeni varyant isimleri ve aşı olanlarla, olmayanların ‘birlikte’ yaşaması, şartları zorluyor” diyen Gülben Ergen, şunları yazdı:

“Kavgasız, kurallı, keskin çizgilerle sosyal hayat sınırlarımız ikiye ayrılsın @TC_icisleri @drfahrettinkoca @saglikbakanligi”

“@Ruhsuz_Yoda” adlı Twitter kullanıcısı ise Gülben Ergen’e “Pardon da, çocuklarınız devlet okuluna mı gidiyor, asgari ücretle fabrikada mı çalışıyorsunuz, iki göz evde yaşam mücadelesi mi veriyorsunuz??? Siz ve biz zaten kesin çizgilerle ayrıyız” tepkisini gösterdi.

Gülben Ergen ise “Bu sizin hissiniz. Virüs insan ayırmıyor…” diye karşılık verdi.

Etiketler gülben ergen açıklama aşı tartışma aşılama
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