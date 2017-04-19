Gülben Ergen’i sinirlendiren yorum!

Erhan Çelik’ten ayrıldıktan sonra magazin dünyasında fazla görünmeyen Gülben Ergen, sosyal medya hesabından ilk hamileliği döneminde çekilmiş bir fotoğrafını yayımladı.



Ünlü şarkıcı, takipçileriyle paylaştığı bu kareye, "Karnımda oğlum, ilk hamileliğim. Hayatımın anlamlı şarkılarından, hayatımın en güzel günlerinden, hayatımın en güzel kliplerinden biriydi” notunu düştü.



Söz konusu karenin altına gelen yorumlar dikkati çekti. Bir takipçisi Ergen’in göbeğinin açıkta olduğu fotoğrafa, "Üzerinizdeki bu kıyafet söylediklerinizle pek uyuşmuyor" yorumunu yaptı. Gülben Ergen, bu yoruma, "Kıyafete değil, anlama konsantre olmayı deneyin o zaman" cevabını verdi.