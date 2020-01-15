Gülben Ergen’in Emine Bulut paylaşımına, 2 yıl 4 ay hapis istendi

Erhan Çelik’le 2017’de boşanan Gülben Ergen, ağustos ayında Kırıkkale’de eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin facebook hesabından bir paylaşımda bulunarak, “Konut dokunulmazlığını ihlal hafif gelir, ‘Ne var canım arabasını çizmişse’ derler. Ama o kesici aletle saatlerce beklediğinin bir önemi yoktur” ifadesini kullandı. Bu sözlerin daha önce aralarında konut dokunulmazlığı ve mala zarar verme davasına atfen yazıldığını ileri süren Erhan Çelik, eski eşini savcılığa şikayet etti. Şikayet dilekçesinde Ergen’in aynı paylaşımında yer verdiği “Gevşek gevşek gülümseyerek… Namus namus diyen, dilinden düşürmeyen namussuzlar” şeklindeki sözleriyle de kendisine hakaret ettiğini belirtti.

Sözcü gazetesinden Ümit Türk'ün haberine göre dosyayı inceleyen savcılık, yasa gereği tarafları uzlaşmaya çağırdı. Uzlaşma sağlanamayınca, Ergen hakkında ‘Hakaret’ suçundan 5 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Ergen’in ifadesine de yer verildi. Bahse konu sosyal medya paylaşımının kendisine ait olduğunu kabul eden ünlü şarkıcı ifadesinde, “Hem bir anne hem bir kadın hem de bir sanatçı olarak başımdan geçen bir olayı sevenlerimle paylaşma ihtiyacı hissettim. Çünkü, o gün yaşadıklarım aslında ne kadar şanslı olduğumu bana gösterdi” dedi.

Savcılık, Ergen’in, “başımdan geçen bir olayı sevenlerimle paylaşma ihtiyacı hissettim” sözlerinin Erhan Çelik’i açıkça kastettiğini belirtti. İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. İlk duruşma 26 Şubat’ta görülecek.