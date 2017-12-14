Gülben ile Seren'in ''adaleti'' !

Konuşma yasağı koydurduğu Seren Serengil’le pişti olan Gülben Ergen, “Adalet yerini buldu” dedi. Serengil ise, şarkıcının bu sözlerine, “Adalet mi? Güldürmeyin beni” diyerek karşılık verdi

Milliyet gazetesinden Emrah Akçaay'ın haberine göre Gülben Ergen, Vadistanbul’daki The Galliard Brasserie’de düzenlenen yılbaşı partisinde, Seren Serengil’le pişti oldu. Geceye, ilk olarak Ergen, hemen arkasından Serengil giriş yaptı. Aynı mekan içinde bir süre eğlenen ikili, karşılaşmamak için köşe kapmaca oynadı. Ergen’in eski eşi Erhan Çelik’i aldattığını iddia eden ve davalık olan Serengil, şarkıcıyı görünce kahkaha attı.

Serengil, Ergen’i görmediğini söylese de, ona bakarak dans edip, gülerken, objektiflere takıldı. Konuşma yasağı koydurduğu ‘Duymayan Kalmasın’ın sunucularından Serengil’i RTÜK’e şikayet eden ve para cezası almasını sağlayan Ergen ise konuyla ilgili, “Adalet yerini buldu” demekle yetindi. Serengil ise şarkıcının bu sözlerine “Adalet mi? Güldürmeyin beni” yorumunu yaptı. (EMRAH AKÇAAY)