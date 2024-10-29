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Güldür Güldür Show’un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı skeci izleyenleri ağlattı

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Show TV ekranlarının sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümündeki 29 Ekim skeci tüyleri diken diken etti.

Tüm Türkiye bugün büyük bir coşku içerisinde Cumhuriyetimizin 101'inci yılını kutluyor. Bugün siyasetten spora, magazinden ekonomiye tek gündem maddesi 100 yılı deviren Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk...

Show TV ekranlarında yayınlanan ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür Show Cumhuriyetimizin 101'inci yılına özel bir bölümle ekranlara gelecek.

Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da da 29 Ekim özel fragmanında yer alan ve kadınlara okuma-yazma öğretildiği anlara dair skeç izleyen herkesin tüylerini diken diken diken etti.

 

 

Etiketler güldür güldür show 29 ekim cumhuriyet bayramı özel skeç
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