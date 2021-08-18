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Güldür Güldür'e sürpriz transfer

Güldür Güldür'e sürpriz transfer

Güldür Güldür Show'un yeni sezon hazırlıklarına başlanırken kadroya sürpriz bir ismin katıldığı öğrenildi.

Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show’un yeni sezonu için geri sayım başladı. 9. sezon hazırlıklarına başlayan ekip sevilen kadrosuna yeni isimlerle heyecan katmaya devam ediyor.

Sevilen oyuncu Toygan Avanoğlu yeni sezonda Güldür Güldür kadrosunda yer alacak isimler arasına dahil oldu. Avanoğlu, geçtiğimiz sezon konuk oyuncu olarak katıldığı bölümle büyük beğeni toplamıştı.

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat başlayan ekip çok yakında çekimlere başlayacak.

Etiketler Güldür Güldür transfer güldür güldür
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