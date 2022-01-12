Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek yeni diziyle ekranlara dönüyor

Güldür Güldür Show'daki Naime karakteriyle üne kavuşan Ecem Erkek, yeni bir diziyle ekranlara dönüyor.

Exxen'in yeni dizisi Aşk Kumardır'dan ilk kareler yayınlandı. Dizide kadın-erkek ilişkileri, arkadaşlıklar, insani zaaflar ve absürt durumlar farklı bir komedi anlayışıyla ele alınacak.

ÇEKİMLER BAŞLADI

Yapımcılığını Hap Film Yapım’ın, yönetmenliğini İ. Nezih Helvacıoğlu’nun üstlendiği, senaryosunu Murat Dişli ve Zeki Enes Akkan’ın kaleme aldığı dizinin başrollerini; Ecem Erkek, Barış Yıldız, Seda Türkmen, Efe Tunçer, Elit Andaç Çam ve Emre Taştekin paylaşıyor. Çekimleri başlayan dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.