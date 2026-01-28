  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Güncelleme:

Arabesk müziğin kraliçesi Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, hakkındaki iddiaların ardından yaptırmış olduğu uyuşturucu test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yalova'daki evinin camından düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter “tasarlayarak kasten yakınını öldürme” suçundan tutuklanırken; Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in de uyuşturucu test sonucu belli oldu.

Tuğberk Yağız Gülter, avukat Rahmi Çelik imzalı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Aralık 2025 tarihinde, müvekkilim Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve kıymetli ailesine yönelik gerçekleştirilen, hiçbir mesnedi bulunmayan ve vicdan sınırlarını zorlayan asılsız ihbarlar neticesinde işbu açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur.

Söz konusu tarihte, emniyet teşkilatımıza ulaştırılan karanlık bir elin ürünü olan iddialarda; müvekkilimin ve yakınlarının gayriahlaki ve yasadışı maddeler kullandığı, bunları ikametgahlarında depoladıkları, hatta daha da elim bir iftira ile merhume anneleri Gül Tut'un aziz hatırasına ve miras bıraktığı değerlere dil uzatılarak, bu acı kaybın ardında şüphe uyandırılmaya çalışıldığı esefle müşahede edilmiştir.

Adli makamlarca titizlikle yürütülen tahkikat ve müvekkilimin hanesinde gerçekleştirilen kapsamlı arama neticesinde: Herhangi bir suç unsuruna veya yasaklı maddeye rastlanmamış, Müvekkilime uygulanan ilk biyolojik tetkik ve testlerin neticeleri 'Negatif' çıkarak iddiaların asılsızlığı bilimsel olarak tescillenmiş, Merhume Gül Tut'un vefatı üzerinden kurgulanan menfur senaryoların, yalnızca bir ailenin yasını kirletmeye yönelik beyhude bir çabadan ibaret olduğu gün yüzüne çıkmıştır. İlgililerin tespiti yönünde çalışmalar başlatılmış olup gerekli hukuki girişimler başlatılmıştır."

Güllü'nün oğlundan babasına şok suçlama: ''Annemin hayatını mahvedenlerden biri o''Güllü'nün oğlundan babasına şok suçlama: ''Annemin hayatını mahvedenlerden biri o''Magazin
Güllü'nün oğlundan hakkındaki iddialar sonrasında akrabalarına çok sert sözlerGüllü'nün oğlundan hakkındaki iddialar sonrasında akrabalarına çok sert sözlerMagazin
Güllü'nün oğlundan dikkat çeken açıklama: Tutuklu ablası için sessizliğini bozdu!Güllü'nün oğlundan dikkat çeken açıklama: Tutuklu ablası için sessizliğini bozdu!Magazin
Güllü'nün oğlu 5 saat ifade verdi: ''Vebal almak istemiyorum ama'' diyerek anlattıGüllü'nün oğlu 5 saat ifade verdi: ''Vebal almak istemiyorum ama'' diyerek anlattıHaber

 

 

 

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Bankaların konut kredisi faizleri son 29 ayın dibinde... İşte en düşük faizi isteyen banka...
Bankaların konut kredisi faizleri son 29 ayın dibinde... İşte en düşük faizi isteyen banka...
Ekranların güzel oyuncusunun yıllar içindeki değişimi olay oldu: Güzellik sırrını da açıkladı!
Ekranların güzel oyuncusunun yıllar içindeki değişimi olay oldu: Güzellik sırrını da açıkladı!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: 10 saat sürecek!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: 10 saat sürecek!
Atkıları, bereleri ve eldivenleri hazırlayın! Kar geri geliyor!
Atkıları, bereleri ve eldivenleri hazırlayın! Kar geri geliyor!
Güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli SUV yollara çıkmaya hazırlanıyor!
Güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli SUV yollara çıkmaya hazırlanıyor!
Türkiye'nin 'Sakin Şehir' ünvanlı cenneti Kitlesel turizme direnen ender sahil kasabası ilan edildi
Türkiye'nin 'Sakin Şehir' ünvanlı cenneti Kitlesel turizme direnen ender sahil kasabası ilan edildi
Survivor'un güzelinin adaya dönüşü de değişimi de olay oldu
Survivor'un güzelinin adaya dönüşü de değişimi de olay oldu
Kamu bankaları kredi musluğunu açtı: 1 milyon TL, 60 ay vade!
Kamu bankaları kredi musluğunu açtı: 1 milyon TL, 60 ay vade!
Etiketler güllü güllü'nün oğlu uyuşturucu testi Tuğberk Yağız Gülter
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türk Telekom’da 6,3 milyon abonelik hizmeti özelleştiriliyor iddiası yalanlandı Türk Telekom’da 6,3 milyon abonelik hizmeti özelleştiriliyor iddiası yalanlandı Yakışıklı oyuncu ile güzel şarkıcının sürpriz aşkını hayranları ortaya çıkardı Yakışıklı oyuncu ile güzel şarkıcının sürpriz aşkını hayranları ortaya çıkardı Hızlı tren faciasında ölen yolcuların ailelerine rekor tazminat Hızlı tren faciasında ölen yolcuların ailelerine rekor tazminat CHP'nin mitingi öncesi meydanın elektriği kesildi CHP'nin mitingi öncesi meydanın elektriği kesildi Yeni sigara yasakları belli oldu... Gözümüzün önünden silinecek! Yeni sigara yasakları belli oldu... Gözümüzün önünden silinecek! Cinayet davasında duruşma salonu ayrı, adliyenin önü ayrı karıştı: Çok sayıda gözaltı var! Cinayet davasında duruşma salonu ayrı, adliyenin önü ayrı karıştı: Çok sayıda gözaltı var! İstanbul'da akılalmaz kafa kafaya kaza anı kamerada... İstanbul'da akılalmaz kafa kafaya kaza anı kamerada... Blok3 isyan etti: ''Bu işin arkasında kim var ? Bedelini ödeyeceksiniz!'' Blok3 isyan etti: ''Bu işin arkasında kim var ? Bedelini ödeyeceksiniz!'' Sosyal medyayı karıştıran ''hamburger vakası'' için Bakanlık devreye girdi Sosyal medyayı karıştıran ''hamburger vakası'' için Bakanlık devreye girdi Bir boşanma aşamasındaki cani dehşeti daha: 7 çocuk annesi kadını sokak ortasında öldürdü! Bir boşanma aşamasındaki cani dehşeti daha: 7 çocuk annesi kadını sokak ortasında öldürdü!
Türkiye'de ortalama konut kira fiyatı hesaplandı! İşte en ucuz kiralık evlerin olduğu ilimiz Türkiye'de ortalama konut kira fiyatı hesaplandı! İşte en ucuz kiralık evlerin olduğu ilimiz İslam Memiş altın, gümüş ve bakır tahminlerini paylaşıp, yatırımcıları uyardı! İslam Memiş altın, gümüş ve bakır tahminlerini paylaşıp, yatırımcıları uyardı! Aile içi tartışma kanlı bitti: Eşini av tüfeğiyle vurup intihar etti! Aile içi tartışma kanlı bitti: Eşini av tüfeğiyle vurup intihar etti! İki kadın cinayeti arasındaki benzerlik 10 yıllık faili meçhul cinayeti aydınlattı İki kadın cinayeti arasındaki benzerlik 10 yıllık faili meçhul cinayeti aydınlattı Eşi hayatını kaybeden engelli vatandaş: ''Gizli bölmedeki altınlarımız da gitti'' Eşi hayatını kaybeden engelli vatandaş: ''Gizli bölmedeki altınlarımız da gitti'' Marmara Denizi'nde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin sırrı çözüldü' Marmara Denizi'nde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin sırrı çözüldü' Ünlü ekonomistten milyonlarca emekliye ''keşke'' dedirten bayram ikramiyesi kulisi! Ünlü ekonomistten milyonlarca emekliye ''keşke'' dedirten bayram ikramiyesi kulisi! Hava sıcaklıkları yükseliyor ama... Fırtına, yağmur ve kar geri dönüyor! Hava sıcaklıkları yükseliyor ama... Fırtına, yağmur ve kar geri dönüyor! İBB'nin kreşinde şiddet iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı! İBB'nin kreşinde şiddet iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı!