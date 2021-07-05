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Gülşah Saraçoğlu'na bıçaklı tehdit! Mahkeme kararını verdi

Gülşah Saraçoğlu'na bıçaklı tehdit! Mahkeme kararını verdi

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, kendisini bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla Musa Ö. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkeme, Musa Ö. hakkında uzaklaştırma kararı verdi.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçeye göre, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesaplarının güvenliği konusunda Musa Ö.’den destek aldı. İddiaya göre, Ö., Saraçoğlu’nun özel yaşantısına ve birliktelik yaşadığı Gökhan Göz’e karşı olumsuz tavırlar aldı. Saraçoğlu, Ö.’nün bu hareketleri karşısında samimiyetini sonlandırınca bu defa tehdit ve hakaretlere maruz kaldı. Ö., Mayıs 2021’de Saraçoğlu’nun cep telefonuna gönderdiği iki adet ses kaydında hakaretlerde bulundu. Musa Ö., daha sonra Saraçoğlu’nun posta kutusuna üzerine ismi yazılı kağıda sarılı bir bıçak bıraktı. Saraçoğlu, bunların üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Ö. hakkında soruşturma başlatıldığını dava dilekçesinde anlatan Gülşah Saraçoğlu’nun avukatı, “Ö.’nün Saraçoğlu’na yaklaşmamasını talep ediyoruz” dedi.

TALEBİ KABUL ETTİ

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre talebi haklı bulan mahkeme, Musa Ö.’nün 2 ay süreyle Saraçoğlu’na yönelik şiddet tehdidi ve küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Mahkeme, Musa Ö.’nün karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da kararında açıkladı.

Hürriyet

Etiketler gülşah saraçoğlu mahkeme bıçaklı tehdit
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