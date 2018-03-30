Cumhurbaşkanlığı'ndan BM'ye çağrı: ''Göreve çağırıyoruz''
Cumhurbaşkanlığı'ndan BM'ye çağrı: ''Göreve çağırıyoruz''
Bir dönemin deviydi... Satıldı !
Bir dönemin deviydi... Satıldı !
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı ! ''Acımasız olacaksınız''
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı ! ''Acımasız olacaksınız''
Mahkeme TUSKON davasında karar verdi
Mahkeme TUSKON davasında karar verdi
Hücre evinden neler çıktı neler ! Bakın nasıl yapmışlar
Hücre evinden neler çıktı neler ! Bakın nasıl yapmışlar
Vahim tablo ortaya çıktı ! Türkiye'nin yarısında yok
Vahim tablo ortaya çıktı ! Türkiye'nin yarısında yok
Bakan müjdeyi verdi: Maaşlara yüzde 10 zam, izinlere ayar
Bakan müjdeyi verdi: Maaşlara yüzde 10 zam, izinlere ayar
Dikkat ! Bulaşık makinesindeki bu hata kansere yol açıyor
Dikkat ! Bulaşık makinesindeki bu hata kansere yol açıyor
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 30 Mart 2018 22:08

Gülse Birsel hastanelik oldu !

Star TV'de yayınlanan komedi dizisi Jet Sosyete'nin senaristi-oyuncusu Gülse Birsel hastanelik oldu.

Gülse Birsel hastanelik oldu !
A+ A-

Hürriyet yazarı ve Star TV'de yayınlanan komedi dizisi Jet Sosyete'nin senaristi-oyuncusu Gülse Birsel, sindirim sistemine virüs bulaşması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Gülse Birsel, solunum yoluyla sindirim sistemine giren bir virüs yüzünden hastaneye kaldırıldı. Gülse Birsel, hastalığının adını kolunda serumla çekilmiş fotoğrafıyla birlikte sosyal medyasından paylaştı.

İşte Gülse Birsel’in o paylaşımı: "Sindirim sistemime solunum yoluyla adeno virüs girmiş. Bu kadar uzun açıklamalı hastalık mı olur? Ben zaten uzun uzun yazmaktan sıkılmışım! İlaçları damardan çaktılar. 2 güne midemdeki kilit çözülür, virüs defolur gider. Size bir şey olmasın. Jet Sosyete Tony'nin dediği gibi 'Nazar biliyosun' (Merak edenler olmuş, belirtileri sindirim sisteminin durması, mide ve bağırsak sorunları, çarpıntı, büyük halsizlik, uyku..)''

jet sosyete , gülse birsel , hastane
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM