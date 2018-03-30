Gülse Birsel hastanelik oldu !

Hürriyet yazarı ve Star TV'de yayınlanan komedi dizisi Jet Sosyete'nin senaristi-oyuncusu Gülse Birsel, sindirim sistemine virüs bulaşması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Gülse Birsel, solunum yoluyla sindirim sistemine giren bir virüs yüzünden hastaneye kaldırıldı. Gülse Birsel, hastalığının adını kolunda serumla çekilmiş fotoğrafıyla birlikte sosyal medyasından paylaştı.

İşte Gülse Birsel’in o paylaşımı: "Sindirim sistemime solunum yoluyla adeno virüs girmiş. Bu kadar uzun açıklamalı hastalık mı olur? Ben zaten uzun uzun yazmaktan sıkılmışım! İlaçları damardan çaktılar. 2 güne midemdeki kilit çözülür, virüs defolur gider. Size bir şey olmasın. Jet Sosyete Tony'nin dediği gibi 'Nazar biliyosun' (Merak edenler olmuş, belirtileri sindirim sisteminin durması, mide ve bağırsak sorunları, çarpıntı, büyük halsizlik, uyku..)''