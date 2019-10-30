Gülse Birsel veda etti

Hürriyet Gazetesi, çalışanlarına işten çıkarıldıklarını, evlerine posta yoluyla gönderdikleri tebligatla haber verdi. Bugün işe gelen çalışanlardan bir kısmı, evlerine tebligatın ulaştığını öğrendi. Evde yakını olmayanlar ise muhtarlarını arayarak tebligat sordu.

Odatv'nin edindiği bilgiye göre şu ana kadar işten çıkarılma tebligatı ulaşan çalışanlar var. Bunlar arasında Çınar Oskay, İpek Yezdani, Sebati Karakurt, Kenan Başaran, İbrahim Yurtbay, Önder Öndeş, Dürdane Kırçuval, Şebnem Turhan’ın işlerine son verildi.

Bu karara tepki gösteren gazetenin yazarı senarist ve oyuncu Gülse Birsel ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hürriyet’ten ayrıldığını açıkladı.

Birsel paylaşımında, “Hürriyet gazetesinden istifa etmeye karar verdiğimi buradan duyururum. Okuyuculardan özür dilerim, ileride başka yazılarla görüşmek dileğiyle. Herkese sevgiler” ifadelerini kullandı.