Gülşen - Tarkan kapışması: Gülşen, Tarkan'ın rekorunu kırabilecek mi?

9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü'nde sahne alan Tarkan rekor kırmıştı. Yılbaşı akşamı İzmir'de sahne alacak Gülşen'in bu rekoru kırıp kıramayacağı merak konusu oldu.

Ünlü şarkıcı Gülşen, İmam Hatiplilere karşı sarf ettiği sözlerin ardından kendisine dava açılmıştı. Dün mahkeme ünlü şarkıcının davasını 1 Mart'a erteledi. Gülşen'in yılbaşı gecesi nerede konser vereceği merak ediliyordu. Gülşen'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile anlaştığı ortaya çıktı.

Gülşen İzmir konserinden ne kadar alacak?

31 Aralık'ta İzmir Gündoğdu Meydanı'nda vereceği konser için Tunç Soyer ile el sıkışan Gülşen'in 5 milyon TL alacağı iddia edildi.

Tarkan'ı geçebilecek mi?

9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü için sahne alan Tarkan resmen rekor kırmıştı. Gülşen'in Tarkan'ı geçip geçemeyeceği merak konusu oldu.