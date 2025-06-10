Gülşen'den Hadise'ye, Melike Şahin'den Sertap Erener'e.. Ünlülere yasak yağdı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren Yalın, Sertap Erener, Melek Mosso, Mabel Matiz, Cem Adrian, Melike Şahin, Gülşen ve Hadise'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçının antik kent tiyatrolarında konser vermesini yasakladı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından İmamoğlu için sosyal meydadan destek paylaşımları yapan bir çok ünlü ismin üstünün bakanlık tarafından çizildiği öne sürüldü.

Onlar TV'den Timur Soykan'ın haberine göre; İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren ve Saraçhane eylemleri kapsamında tutuklanarak cezaevine atılan gençlere destek paylaşımında bulunan sanatçılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kara listesine alındı.

Bakanlık yetkilileri, İmamoğlu'na yönelik destek paylaşımlarında bulundukları gerekçesiyle organizasyon firmalarını arayarak söz konusu sanatçıların konserlerinin iptal edilmesini ve yerlerinin başka sanatçılarla doldurulmasını, aksi halde Efes ve Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenecek konser etkinlikleri için izin verilmeyeceğini bildirdi.

Soykan'ın iddiasına göre Bakanlık, aralarında Yalın, Sertap Erener, Melek Mosso, Mabel Matiz, Cem Adrian, Melike Şahin, Gülşen ve Hadise gibi ünlü isimlerin yer aldığı bir sansür listesi oluşturuldu.