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  3. Gülşen'den kötü haber! Tüm konserlerini iptal etti

Gülşen'den kötü haber! Tüm konserlerini iptal etti

Gülşen'den kötü haber! Tüm konserlerini iptal etti

Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Gülşen, yılbaşına kadar planlanan tüm konserlerini iptal etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos’ta tutuklanmıştı. 

Avukatı Emek Emre’nin itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, Çolakoğlu’nun 29 Ağustos’ta "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti. Emre’nin 6 Eylül’deki itirazı üzerine İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararla Gülşen Bayraktar Çolakoğlu’nun ev hapsini 12 Eylül’de kaldırıldı.

50 KONSERİNİ İPTAL ETTİ

DHA muhabirine açıklama yapan menajeri Haluk Şentürk, bir süre dinlenme kararı alan Gülşen'in yılbaşına kadar planlanan 50 konserini iptal ettiğini söyledi.

Gülşen'in Avukatı Emek Emre de konseri iptallerinin hukuki bir yönünün bulunmadığını, kararın tamamen Gülşen'in inisiyatifinde olduğunu belirtti.

DHA

Etiketler gülşen ev hapsi konser gülşen konseri
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