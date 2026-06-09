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Gülşen'i çileden çıkaran iddia! ''Haysiyetsizce ve gerçek dışı''

Gülşen'i çileden çıkaran iddia! ''Haysiyetsizce ve gerçek dışı''
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Türk pop müziğinin sevilen ismi Gülşen, yeni albümü ve şarkı isimleri hakkında ortaya atılan asılsız iddialara isyan etti. Sosyal medya hesabından sert bir açıklama yapan ünlü sanatçı, haberleri "hayal ürünü ve haysiyetsizce" olarak nitelendirdi.

Ünlü şarkıcı Gülşen, uzun süredir stüdyo çalışmalarını yürüttüğü yeni albüm projesiyle ilgili basında ve sosyal medyada yayılan spekülasyonlara karşı sessizliğini bozdu. Albüm ve şarkı isimlerine dair sızdırıldığı iddia edilen asılsız bilgilerin hızla yayılması üzerine ünlü sanatçı, oldukça sert bir yalanlama metni yayınladı.

Gülşen, kısa sürede binlerce etkileşim alan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Çıkacak albümümün adına dair, 'kendi karakterlerinin temsili olan' hayali şarkı adıyla haysiyetsizce ve gerçek dışı haber yapan tüm kişi ve kurumlarla benim ve avukatımın hukuk yoluyla hak ettikleri şekilde ilgileneceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururum."

Ünlü sanatçının avukatı aracılığıyla, asılsız iddiaları kasten yayan kişi ve kurumlara karşı önümüzdeki günlerde suç duyurusunda bulunması ve tazminat davaları açması bekleniyor.

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler Gülşen yeni albüm şarkı sosyal medya
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