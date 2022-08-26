Gülşen'in ''Çorabını çek başkan geliyor'' diyen sunucuya tepkisi yeniden gündemde

Şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasının ardından Ordu'daki konserindeki sözleri yeniden gündem oldu.

İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen'in Ordu konserinde "çorabını çek, başkan geliyor" diyen sunucuya gösterdiği tepki yeniden gündem oldu.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, instagram hesabından o görüntüleri yeniden paylaşarak "Gülşen işte tam da bu yüzden içeride. Onlar gibi olmadığı, onlar gibi düşünmediği, insan haklarını savunduğu, kalıpları yıktığı için" dedi.