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Gülşen'in tutuklanmasının ardından avukatından açıklama

Gülşen'in tutuklanmasının ardından avukatından açıklama

Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle tutuklanmasının ardından avukatından açıklama yapıldı.

Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle tutuklanmasının ardından avukatı Emek Emre adliye önünde açıklama yaptı. Avukatı Emre, "Türkiye bir hukuk devleti, yasaların müvekkilim içinde adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını beklerdik. Kanaatimizce müvekkilimin işlemiş olduğu bir suç bulunmamaktadır. Bu suçun alt ve üst sınırlarına baktığımızda tutuklama tedbiri çok uygunsuz olmuştur" dedi.

Şarkıcı Gülşen'in Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasının ardından avukatı Emek Emre adliye önündeki meydanda basın mensuplarına açıklama yaptı. Emre, "Hepinizin duyduğu üzere çok üzücü bir şekilde Gülşen Hanım tutuklandı. Şunu belirtmek istiyorum avukatları, ailesi, kendisi ve hepimiz çok üzgünüz. Burada müvekkilim Gülşen hepimiz gibi Türk vatandaşı. Türkiye bir hukuk devleti, yasaların müvekkilim içinde adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını beklerdik. Kanaatimizce müvekkilimin işlemiş olduğu bir suç bulunmamaktadır. Bu suçun alt ve üst sınırlarına baktığımızda tutuklama tedbiri çok uygunsuz olmuştur. İnanıyoruz ki usul ve yasaya aykırı olan bu karar itiraz sonucu kaldırılacaktır. Yarın sabahtan ilgili mercilere itirazda bulunacağız konunun da takipçisi olacağız. Kendisi gayet güçlü durumda, tabi ki üzgünüz böyle bir karar çıkmasını beklemiyorduk. İsnat edilen suç ve cümleye bakıldığı zaman eleştirilsel boyutları olabilir. Ben bir hukukçu olarak isnat edilen suçun gerçekleşmediği kanaatindeyim hukuken. Fakat savcılık ve sulh ceza makamları farklı değerlendi. Tutuklama tedbirinin orantısız olduğunu düşünüyoruz" dedi. 

Etiketler gülşen açıklama
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