  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Gülşen'in yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı

Gülşen'in yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı

Gülşen'in yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı
Güncelleme:

Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı.

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." sözlerinin ortaya çıkmasıyla gözaltına alınıp, ardından da hapse girdi.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde 5, kendi evinde 15 gün olmak üzere toplamda 20 gün hapiste kalan Gülşen, geçtiğimiz günlerde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Hapis sürecinde manevi ve manevi olarak yıprandığını vurgulayan Gülşen, oğlundan uzak kaldığını belirtirken, 50 konserinin de iptal olduğunu açıkladı.

İtiraz etti
Savunmasında maddi ve manevi olarak yıprandığını açıklayan Gülşen'in, adli kontrolü kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verilmişti.

5 yaşındaki oğlunun İspanya'da olması nedeniyle ona uzak kaldığını vurgulayan Gülşen, yurt dışına çıkış yasağı için itirazda bulundu.

Yurt dışı yasağı kaldırıldı
3 yıla kadar hapsi istenen Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağını 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırılması karşılığında kaldırıldı.

Etiketler gülşen şarkıcı yasak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Apartmanda oturanlar dikkat! Yargıtay'dan ''aidat'' kararı
İstifa eden Fakıbaba'nın memleketinde son anket sonuçları belli oldu
İngiltere'nin yeni First Lady'si servetiyle gündem oldu
Yayın sırasında tuvalete giden Ece Üner'in mikrofonu açık kaldı
Altın yeniden gaza bastı! İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarı
Önce işkence, sonra mastürbasyon: DEAŞ'ın kadın liderinin sapkınlıkları ortaya çıktı
AK Partili Mahir Ünal'a kendi partisinden de tepki!
Google Chrome, Windows'un bu sürümlerini artık desteklemeyecek
HDP cumhurbaşkanı adaylığı için kararını açıkladı
Sigarayı 35 yaşından önce bırakanlara güzel haber