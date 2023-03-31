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Günden güne eriyen Ata Demirer'in son pozuna beğeni yağdı

Günden güne eriyen Ata Demirer'in son pozuna beğeni yağdı
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22 kilo veren ve bambaşka biri haline gelen ünlü komedyen Ata Demirer'in, Şener Şen ile pozuna beğeni yağdı.

Bursa Bülbülü filmi ile izleyiciyle buluşan ünlü komedyen Ata Demirer verdiği kilolarla gündeme geliyor. Her fırsatta mide ameliyatına karşı olduğunu söyleyen komedyen son olarak Şener Şen ile fotoğrafını paylaştı.

Daha önce "Mide ameliyatına gerek yok, biraz çenemi tutunca veriyorum ben" diyen Ata Demirer resmen günden güne eriyor.

Son haliyle beğeni toplayan Ata Demirer'e "Kilo alma artık şahane görünüyorsun" yorumları yağdı.

ATA DEMİRER NASIL ZAYIFLADI?
22 kilo veren Ata Demirer nasıl zayıfladığını da açıklamıştı.



Demirer, “Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim. Direkt et, balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğer glutenle ilgili sorunum varmış demek ki…” demişti.

Etiketler ata demirer poz kilo beğeni
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