Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in sağlık durumu açıklandı

Evinde kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul'da evindeyken rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi hastanede sürüyor.

59 yaşındaki Ürek'in sağlık durumuna ilişkin Liv Hospital Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir" denildi.

Ürek'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada, ''Evde fenalaşmış. 112 geldikten sonra kalbi durmuş. Kalp masajı 20 dakika sürmüş. Hastanemize geldiğinde entübe vaziyetteydi. Hemen tıkalı damarının açılması için girişimde bulunduk. 2 sene önce bir stent olayı geçirmiş. Muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksatmış. Damarını açtık. Kalple ilgili bir problemi kalmadı. Bu süreçte beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Şu anda uyutuyoruz." demişti.

Prof. Dr. Yazıcıoğlu, "Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz?" sorusuna da "Kalp durduğunda, 3 dakikadan sonra beyinde problemler oluşabiliyor. Bu süre 20 dakika olsa bile iyi bir masaj yapıldıysa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve problem olmadan da uyanabiliyor. Ümidimiz bu şekilde. Şu anda kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi yok. Beynin fonksiyonlarının yerine gelmesini sabırla bekleyeceğiz" yanıtını vermişti.

Fatih Ürek'in zayıflama iğnesi kullandığına dair iddialar ortaya atılmış menajeri bu iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

İHA