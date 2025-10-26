  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in sağlık durumu açıklandı

Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in sağlık durumu açıklandı

Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in sağlık durumu açıklandı
Güncelleme:

Evinde kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul'da evindeyken rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi hastanede sürüyor. 

59 yaşındaki Ürek'in sağlık durumuna ilişkin Liv Hospital Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir" denildi.

Ürek'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada, ''Evde fenalaşmış. 112 geldikten sonra kalbi durmuş. Kalp masajı 20 dakika sürmüş. Hastanemize geldiğinde entübe vaziyetteydi. Hemen tıkalı damarının açılması için girişimde bulunduk. 2 sene önce bir stent olayı geçirmiş. Muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksatmış. Damarını açtık. Kalple ilgili bir problemi kalmadı. Bu süreçte beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Şu anda uyutuyoruz." demişti. 

Prof. Dr. Yazıcıoğlu, "Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz?" sorusuna da "Kalp durduğunda, 3 dakikadan sonra beyinde problemler oluşabiliyor. Bu süre 20 dakika olsa bile iyi bir masaj yapıldıysa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve problem olmadan da uyanabiliyor. Ümidimiz bu şekilde. Şu anda kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi yok. Beynin fonksiyonlarının yerine gelmesini sabırla bekleyeceğiz" yanıtını vermişti.

Fatih Ürek'in zayıflama iğnesi kullandığına dair iddialar ortaya atılmış menajeri bu iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

İHA

text-ad
Etiketler fatih ürek sağlık durumu hastane
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
112'den yardım isteyen emekli astsubay ölü bulundu 112'den yardım isteyen emekli astsubay ölü bulundu Cezaevinde 6 mahkum hastanelik oldu Cezaevinde 6 mahkum hastanelik oldu İlkay Gündoğan en kritik maçta sahalara geri dönecek İlkay Gündoğan en kritik maçta sahalara geri dönecek Muğla Valiliği'nin 29 Ekim afişleri kriz yarattı Muğla Valiliği'nin 29 Ekim afişleri kriz yarattı 3 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var 3 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var Devlet yurdunda kalan 16 yaşındaki genç kız sır oldu Devlet yurdunda kalan 16 yaşındaki genç kız sır oldu Uzman çavuşu öldüren cezaevi firarisi kadın operasyonla yakalandı Uzman çavuşu öldüren cezaevi firarisi kadın operasyonla yakalandı Parkta baygın bulunan 2 kız çocuğundan 1'i hayatını kaybetti Parkta baygın bulunan 2 kız çocuğundan 1'i hayatını kaybetti Ünlü profesör Celal Şengör ev sahibiyle davalık oldu Ünlü profesör Celal Şengör ev sahibiyle davalık oldu Erdoğan-DEM Parti görüşmesine 2 gün kala erteleme kararı Erdoğan-DEM Parti görüşmesine 2 gün kala erteleme kararı
Bölücü terör örgütü PKK Türkiye'den tamamen çekildi Bölücü terör örgütü PKK Türkiye'den tamamen çekildi İmamoğlu ifade verecek! CHP'liler adliyeye akın etti İmamoğlu ifade verecek! CHP'liler adliyeye akın etti Önce yağış ardından pastırma yazı geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak! Önce yağış ardından pastırma yazı geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak! İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı Yapay zeka bu meslekleri tarihe gömecek! Uzman isim tek tek açıkladı Yapay zeka bu meslekleri tarihe gömecek! Uzman isim tek tek açıkladı Festivalde feci kaza: Paraşütçüler havada çarpıştı Festivalde feci kaza: Paraşütçüler havada çarpıştı Ankara'da eğlence mekanına silahlı saldırı Ankara'da eğlence mekanına silahlı saldırı Çay ocağında dehşet anları! Yanına yaklaşıp ateş etti Çay ocağında dehşet anları! Yanına yaklaşıp ateş etti Bereketli topraklarda hasat başladı: Ton fiyatı 3 bin 100 TL! Bereketli topraklarda hasat başladı: Ton fiyatı 3 bin 100 TL!