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  3. 23 Ocak 2018 18:37

Gupse Özay'a Afrin tepkisi !

Ünlü oyuncu Gupse Özay, Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yapmazken Alaska'daki depremle ilgili paylaşım yapınca tepki gördü.

Gupse Özay'a Afrin tepkisi !
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Ünlü oyuncu Gupse Özay, Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yapmazken, Alaska'daki depremle ilgili üzüntülerini paylaşması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye-Afrin'de terör örgütü PKK-PYD-YPG ve DAEŞ'e yönelik hedefleri vurmak ve sınırı terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı ve 'Zeytin Dalı' adını verdiği operasyona birçok ünlü isim sosyal medyadan destek oldu. Ancak ünlü oyuncu Gupse Özay, Afrin ile ilgili paylaşım yapmayıp, Alaska'daki depreme üzülünce tepkilerin hedefi oldu. Oyuncu tepkiler üzerine ilgili tweetini silmek zorunda kaldı.

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