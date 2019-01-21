''Gürcistan'a gelmeyin'' diyen Serdar Ortaç her şeyi sildi

Serdar Ortaç, instagram'da profil fotoğrafını kaldırdı, paylaşımlarını sildi. Ünlü şarkıcı, konser için gittiği Gürcistan'a alınmayınca 'Beni seviyorsanız buraya adım atmayın' demişti.

Önceki gün Gürcistan'a konser vermek üzere giden Serdar Ortaç, büyük bir şok yaşamıştı. Şarkıcı, MS hastalığı ilaçları yüzünden ülkeye alınmadığını iddia etmişti.

"BENİ SEVİYORSANIZ GÜRCİSTAN'A GELMEYİN"

Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Gürcistan'a geliyorsanız, bir parça beni seviyorsanız adım atmayın buraya. Böyle bir şey görmedim. Kamera gösterin diyorum, ben MS'im ilaçta ne var diyorum, yok! Bekletiyor, polis geliyor. Tutuklasın beni göndersinler" ifadelerini kullanmıştı.

TÜM PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Bu açıklamanın ardından Serdar Ortaç, instagram hesabındaki tüm paylaşımları sildi, profil fotoğrafını da kaldırdı. Şarkıcının hayranları, bu durumu anlam veremedi.

"BENDEN NEFRET EDİYORLAR"

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuşan Serdar Ortaç ''Sinirlendim sildim her şeyi. Kötü yorumlar yapıyorlar. Benden nefret ediyorlar. Beni sevmiyorlar. Umurumda değil. Karımla mutlu olayım, sağlığım iyi olsun, kardeşim de iyileşsin. Benim derdim bu'' dedi.