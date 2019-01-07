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  3. 07 Ocak 2019 09:52

Güzel manken evinde ölü bulundu

16 yıllık evliliği geçtiğimiz Nisan ayında sona eren Avustralyalı ünlü manken Annalise Braakensiek'in cansız bedeni evinde bulundu.

Güzel manken evinde ölü bulundu
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Avustralya’nın çıkardığı en ünlü mankenlerden biri olan Annalise Braakensiek evinde ölü bulundu. Geçtiğimiz Nisan ayında 16 yıllık evliliğini sonlandıran 45 yaşındaki Braakensiek ölmeden önce sosyal medya hesabından depresif ve karanlık mesajlar paylaşıyordu.

Ailesinin ve yakınlarının ulaşamadığı ve bu sebeple polise bildirimde bulundukları açıklanırken yerel basın, genç kadının Sydney’deki evinde ölü bulunduğunu yazdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ölmeden önce, “Yaşamım karanlık, zor ve talepkar, son zamanlarda çok korkutucu oldu” açıklamasını yapan Braakensiek, son dönemde intiharı önlemeye yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu RUOK?’de çalışıyordu.

Bir dönem depresyon tedavisi geçiren Braakensiek’in yakın arkadaşı Adriana Dib, “Annalise ile ölmeden önce konuşmuştum ve ses tonu gayet iyi geliyordu. Dünya bir ışığını kaybetti” dedi. Norveç asıllı Braakensiek kariyeri boyunca birçok marka için podyuma çıkmış ve televizyon dizi ve filmlerinde rol almıştı.

ANNALISE BRAAKENSIEK KİMDİR?

9 Aralık 1972, Sidney doğumlu, Avustralyalı manken ve aktris Annalise Braakensiek Norveç asıllıdır. En bilinen rolü “Pizza” adlı televizyon dizisinde “Claudia Macpherson” karakterini canlandırdığı roldür. Annalise’in İngilizce, Almanca, Felemenkçe, İtalyanca ve Japonca konuşabildiği söylenmektedir.

 
 

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