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Güzel model ailesinin onayıyla son nefesini verdi

Güzel model ailesinin onayıyla son nefesini verdi
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Geçirdiği trajik bir kaza sonrası komaya giren 23 yaşındaki Avustralyalı Miss Universe finalisti Sienna Weir, yaşam destek ünitesinden ailesinin onayıyla çıkarıldı.

Sidneyli model ve Avustralya'nın Miss Universe finalisti Sienna Weir geçirdiği ağır trafik kazasının ardından yaşam desteğinin sonlandırılmasıyla hayatını kaybetti.

2023 yılının ilk günlerinde geçirdiği kazanın ardından komaya giren ve yaşam destek ünitesine bağlanan Weir'in ailesi o günden beri umutla bekliyordu.

Ancak güzel model için yapılacak bir şey kalmadığının açıklanmasının ardından aile zor bir kararla baş başa kaldı.
Uzun süren bekleyişin ardından aile, kızlarının yaşam destek ünitesinden çıkarılmasına onay verdi.

Etiketler Sienna Weir güzel model yaşam destek ünitesi
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