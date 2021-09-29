Güzel oyuncu anne oldu

Geçtiğimiz aylarda Baran Yıldırım ile evlenen ve son olarak Avlu dizisinde rol alan 35 yaşındaki güzel oyuncu Selen Seyven anne oldu.

Bebeğini dünyaya getiren Seyven oğluna Marsel ismini verdi. Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, 'Anne ve baba oldu bu iki tip' mesajını yayınladı. Selen Seyven, hamileliği boyunca doktorunun tavsiyesine uyup sık sık pilates yapıyordu. Seyven mutlu haberi aşağıdaki paylaşımla sosyal medyadan duyurdu: