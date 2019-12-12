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  3. 12 Aralık 2019 11:59

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir'in zor anları

Zorlu Morini’de düzenlenen partiye katılan güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, talihsiz anlar yaşadı. Güzel oyuncunun yardımına yanındaki kız arkadaşları koştu.

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir'in zor anları
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Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki akşam Zorlu Morini’de gerçekleşen Doritos partisine katıldı.

Bestemsu Özdemir, Hazal Filiz Küçükköse, Itır Esen, Engin Öztürk ve Oğulcan Engin gibi çok sayıda ünlü sima, Zorlu Morini’de düzenlenen partide boy gösterdi.

Milliyet gazetesinden Emrah Akçaay'ın haberine göre davete kız arkadaşıyla katılan Bestemsu Özdemir, talihsiz bir an yaşadı.

Fileli çorabı kız arkadaşının çantasına takılan oyuncu, panikledi.

28 yaşındaki güzel, uzun uğraşlar sonrası çorabını çantadan ayırabildi.

Milliyet

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