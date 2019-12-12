Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir'in zor anları

Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki akşam Zorlu Morini’de gerçekleşen Doritos partisine katıldı.

Bestemsu Özdemir, Hazal Filiz Küçükköse, Itır Esen, Engin Öztürk ve Oğulcan Engin gibi çok sayıda ünlü sima, Zorlu Morini’de düzenlenen partide boy gösterdi.

Milliyet gazetesinden Emrah Akçaay'ın haberine göre davete kız arkadaşıyla katılan Bestemsu Özdemir, talihsiz bir an yaşadı.

Fileli çorabı kız arkadaşının çantasına takılan oyuncu, panikledi.

28 yaşındaki güzel, uzun uğraşlar sonrası çorabını çantadan ayırabildi.